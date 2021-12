Xem trực tiếp tuyển Indonesia vs Campuchia tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Vào 19h30 ngày 9.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Indonesia vs Campuchia tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động Bishan.

Trong khi đó, tuyển Campuchia bị đánh giá thấp hơn và cũng đã "lộ bài" từ trận đấu gặp tuyển Malaysia. Hơn nữa, họ không thể chủ động chơi phòng ngự trước tuyển Indonesia. Tuyển Campuchia cần điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Huấn luyện viên Ryu Hirose chia sẻ mục tiêu quan trọng nhất của đội ông là thi đấu đúng phong cách kiểm soát bóng, tích cực gây sức ép lên đối phương. Tuyển Campuchia dùng AFF Cup để làm tiền đề cho SEA Games 32 trên sân nhà nên việc học hỏi quan trọng hơn kết quả.

Trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh Youtube NEXT SPORTS.

Báo Lao Động sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia phục vụ quý độc giả.