Xem trực tiếp tuyển Campuchia vs Lào tại AFF Cup 2020 trên kênh nào?

Vào 16h30 ngày 15.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Campuchia vs Lào tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động quốc gia Singapore.

Tuyển Campuchia được đánh giá cao hơn Lào, bởi dù sao huấn luyện viên Honda cũng đã tạo dựng nền tảng cho đội tuyển suốt 3 năm. Họ thi đấu không tệ nhưng chưa đủ khả năng để làm nên bất ngờ tại bảng B. Chan Vathanaka và các đồng đội có thể thất thế trước Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, trước một Lào yếu hơn, tuyển Campuchia đủ khả năng giành trọn 3 điểm.

Trận đấu giữa Campuchia vs Lào tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh YouTube NEXT SPORTS.

Báo Lao Động sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Campuchia vs Lào phục vụ quý độc giả.