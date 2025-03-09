XEM TRỰC TIẾP: Lễ duyệt binh quy mô chưa từng có của Trung Quốc

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.
26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài xác nhận tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc vào ngày 3/9.
Các vị lãnh đạo các nước tham dự có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesiea Prabowo Subianto, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.
Đại diện Liên Hợp Quốc tham dự là Phó Tổng Thư ký Lý Tuấn Hoa, từng đảm nhiệm nhiều vị trí ngoại giao chủ chốt của Trung Quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường tham dự lễ kỷ niệm và có các hoạt động song phương tại Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.
Lễ duyệt binh ngày 3/9 được đánh giá là một trong những cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cùng hàng loạt khí tài hiện đại, từ tiêm kích, hệ thống phòng thủ tên lửa cho đến vũ khí siêu vượt âm.
Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Lễ duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút, gồm 45 đội hình, được tổ chức mô phỏng các kịch bản tác chiến thực tế: từ chiến đấu trên bộ, trên biển, phòng không - phòng thủ tên lửa, chiến tranh thông tin, tác chiến không người lái cho tới tấn công chiến lược và hỗ trợ hậu cần.
Theo chính phủ Trung Quốc, phần lớn trang thiết bị trong cuộc duyệt binh kéo dài 70 phút này sẽ là lần đầu tiên được công bố.
Theo đài NBC News, hàng ngàn binh sĩ diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh, cùng với sự chứng kiến của các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ từ 26 quốc gia khác.
Cuộc duyệt binh còn có sự tham gia của hơn 100 máy bay và hàng trăm vũ khí mặt đất, tất cả đều được sản xuất trong nước và sẵn sàng chiến đấu. Các hệ thống phòng không và tên lửa dự kiến gồm HQ-19, HQ-26 phiên bản tiên tiến và HQ-29, tất cả đều được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo và được cho là có khả năng tương đương với các hệ thống của Mỹ.
An ninh đã được siết chặt tại Bắc Kinh trong những tuần trước lễ duyệt binh. Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2019, khi Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là cuộc duyệt binh thứ 3 dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, người cũng đã chủ trì cuộc duyệt binh vào năm 2015 nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới.
Trung Quốc, với chi tiêu quốc phòng hằng năm ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 so với con số 1,3 ngàn tỉ USD mà Mỹ chi tiêu, đã tuyên bố mục tiêu của họ là hiện đại hóa quân đội về cơ bản hoàn thành vào năm 2035 và quân đội Trung Quốc đạt "đẳng cấp thế giới" vào năm 2049.