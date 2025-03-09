XEM TRỰC TIẾP: Lễ duyệt binh quy mô chưa từng có của Trung Quốc

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài xác nhận tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc vào ngày 3/9.

Các vị lãnh đạo các nước tham dự có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesiea Prabowo Subianto, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Đại diện Liên Hợp Quốc tham dự là Phó Tổng Thư ký Lý Tuấn Hoa, từng đảm nhiệm nhiều vị trí ngoại giao chủ chốt của Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự lễ kỷ niệm và có các hoạt động song phương tại Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Lễ duyệt binh ngày 3/9 được đánh giá là một trong những cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cùng hàng loạt khí tài hiện đại, từ tiêm kích, hệ thống phòng thủ tên lửa cho đến vũ khí siêu vượt âm.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.