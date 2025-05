Xem trực tiếp ASEAN All Stars vs MU trên kênh nào, ở đâu?

Vào lúc 19h45 ngày 28/5, trận giao hữu đặc biệt giữa đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á - ASEAN All Stars và MU sẽ diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia). Đây là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt mong đợi, bởi lẽ dẫn dắt ASEAN All Stars là HLV Kim Sang-sik.

Thông tin trước trận đấu ASEAN All Stars vs MU

Ngoài HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam còn đóng góp 4 cầu thủ cho ASEAN All Stars là Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Hoàng Đức. Những ngôi sao này sẽ kết hợp với tuyển thủ của 10 quốc gia khác thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á - bao gồm Australia tạo thành đội hình đấu giao hữu với MU.

So sánh tương quan sức mạnh, ASEAN All Stars rõ ràng kém xa MU. Phần lớn các ngôi sao của ASEAN All Stars đều chơi bóng trong nước và có giá trị chuyển nhượng thấp. Những tên tuổi nhập tịch của Việt Nam và Indonesia vắng mặt vì lý do khác nhau. Vua phá lưới ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son chấn thương, trong khi dàn tuyển thủ của Indonesia phải tập trung chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2026.