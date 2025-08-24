Xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay (24-8): Người dân cần lưu ý gì?

Các đơn vị tổ chức cho bộ đội xem lại băng hình để rút kinh nghiệm đến từng người, từng hàng; tiếp tục tổ chức huấn luyện, khắc phục triệt để những hạn chế, nhất là về dóng, giữ hàng ngang, hàng dọc; thống nhất khoảng cách giữa các khối đi, kể cả khối diễu hành quần chúng; các lực lượng bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật xe-máy, bố trí vị trí và phương án của xe cứu kéo để kịp thời xử trí tình huống; làm tốt công tác phối hợp trong bảo đảm thông tin liên lạc, giao thông, an ninh, an toàn…

Lực lượng tham gia tổng hợp luyện tổng cộng có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.

Công an TP Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ tổng hợp luyện

*Nhằm phục vụ cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình, Công an TP Hà Nội điều chỉnh giao thông từ 12 giờ 30 phút ngày 24-8 (hôm nay) đến 2 giờ ngày 25-8.

Theo đó, các tuyến đường cấm triệt để phương tiện theo thời gian trên gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ.

Nhiều tuyến đường được điều chỉnh giao thông để phục vụ tổng hợp luyện. Ảnh: PHÚ SƠN

Các tuyến bị cấm gián đoạn từ 12 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 24-8 và cấm toàn bộ từ 16 giờ 30 phút ngày 24-8 đến 2 giờ ngày 25-8 bao gồm: Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).