Xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay (24-8): Người dân cần lưu ý gì?

|Quang cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21-8 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TUẤN HUY
Lực lượng tham gia tổng hợp luyện tổng cộng có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.
Theo kế hoạch, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt.
|Xe chỉ huy và xe tổ Quân kỳ Quyết thắng trong buổi tổng hợp luyện ngày 21-8. Ảnh: HIẾU LÊ
Các đơn vị tổ chức cho bộ đội xem lại băng hình để rút kinh nghiệm đến từng người, từng hàng; tiếp tục tổ chức huấn luyện, khắc phục triệt để những hạn chế, nhất là về dóng, giữ hàng ngang, hàng dọc; thống nhất khoảng cách giữa các khối đi, kể cả khối diễu hành quần chúng; các lực lượng bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật xe-máy, bố trí vị trí và phương án của xe cứu kéo để kịp thời xử trí tình huống; làm tốt công tác phối hợp trong bảo đảm thông tin liên lạc, giao thông, an ninh, an toàn…
Công an TP Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ tổng hợp luyện
*Nhằm phục vụ cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình, Công an TP Hà Nội điều chỉnh giao thông từ 12 giờ 30 phút ngày 24-8 (hôm nay) đến 2 giờ ngày 25-8.
Theo đó, các tuyến đường cấm triệt để phương tiện theo thời gian trên gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ.
|Nhiều tuyến đường được điều chỉnh giao thông để phục vụ tổng hợp luyện. Ảnh: PHÚ SƠN
Các tuyến bị cấm gián đoạn từ 12 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 24-8 và cấm toàn bộ từ 16 giờ 30 phút ngày 24-8 đến 2 giờ ngày 25-8 bao gồm: Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).
Thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm. Người dân có thể nắm, cập nhật thông tin cần thiết tại website: https://a80.hanoi.gov.vn hoặc https://congan.hanoi.gov.vn/ và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống.
*Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cũng đã điều động 655 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông từ 33 tỉnh, thành phố về Hà Nội để phục vụ sự kiện ngày 2-9. Cán bộ, chiến sĩ được điều động đều là những người có kinh nghiệm trong dẫn đoàn, điều tiết giao thông cùng các phương tiện chuyên dụng.
Phục vụ cho dịp đại lễ, Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ cùng với lực lượng khoảng 5.000 người tại cơ sở. Cùng với đó, khoảng 9.000 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên tiêu biểu đã và đang tham gia hỗ trợ trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chú ý thời tiết có thể xuất hiện mưa
“Xếp chỗ” đợi các khối diễu hành qua có thể mất nhiều giờ. Vì vậy người dân nên chuẩn bị quạt (loại có pin, tích điện hoặc quạt giấy), bạt trải, sạc dự phòng, đồ ăn nhẹ, nước uống… (các tuyến phố đều có điểm cấp nước miễn phí). Thời tiết Hà Nội thời gian này dễ có mưa, nhất là vào buổi tối nay khi có thể chịu ảnh hưởng bão số 5 (Kajiki). Người dân nên mang theo áo mưa, ô để dự phòng.
|Người dân có thể chọn các tuyến đường phù hợp để theo dõi các khối diễu hành. Ảnh: PHÚ SƠN
Ngoài ra, thay vì chọn vị trí trung tâm là ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Thái Học rất đông đúc, người dân nên lựa chọn tuyến đường phù hợp theo lộ trình của khối mà mình muốn chiêm ngưỡng để bảo đảm trải nghiệm tốt nhất.
Sau khi đi qua lễ đài, khối Nghi trượng đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Các khối đi của Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài theo 3 hướng: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.
|Người dân cần tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và chú ý lắng nghe hướng dẫn từ lực lượng chức năng để bảo đảm trải nghiệm tốt nhất. Ảnh: PHẠM HƯNG
Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo. Khối quần chúng, văn hóa - thể thao đi qua lễ đài về sân vận động Hàng Đẫy; xe mô hình về Trịnh Hoài Đức.
Khối xe pháo: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1 (Mỹ Đình); Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.