Xem 'mô tô bay' biến con người như nhân vật trong phim Star Wars

Tại các đô thị đông đúc, mô tô và xe máy thường được coi là phương tiện linh hoạt nhất để vượt qua đám đông xe cộ. Tuy nhiên, khi tình trạng kẹt xe trở nên quá nghiêm trọng, không ít người lại mơ ước rằng chiếc xe của mình có thể "bay lên trời", giống như những chiếc phi thuyền trong bộ phim Chiến tranh các vì sao (Star Wars).

Bay qua thành phố như trong phim viễn tưởng

Dựa trên ý tưởng về phương tiện có thể bay trên không, Tomasz Patan – một doanh nhân kiêm nhà sáng chế người Ba Lan – đã mang đến một giải pháp táo bạo: bay qua thành phố. Hãng Volonaut của ông vừa giới thiệu mẫu Airbike, một phương tiện bay cá nhân mới nhất, với thiết kế không khác gì một bản sao đời thực của chiếc Speeder Bike trong bộ phim Star Wars: Return of the Jedi. Đây là sản phẩm tiếp theo trong chuỗi thành công của ông, sau Jetson One – mẫu máy bay eVTOL cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện từng gây bão vào năm 2022.