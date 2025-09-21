Phim - Nhạc - Sách

Xem lại ca khúc giúp Đức Phúc giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng ở Nga

VB (Tổng hợp) - 21/09/2025 11:19
Ca sĩ Đức Phúc vượt 21 thí sinh để đoạt giải cao nhất cuộc thi quốc tế Intervision với giải thưởng 30 triệu ruble - hơn 9,5 tỷ đồng.

Tối 20/9 (rạng sáng 21/9, giờ Hà Nội), Đức Phúc tham gia đêm thi ở Live Arena tại Moskva, Nga. Anh thể hiện ca khúc Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh sáng tác), lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng.

Tiết mục của Đức Phúc dẫn đầu đêm thi với tổng số 422 điểm. Về nhì trên bảng xếp hạng là Đội Nomad Trio của Kyrgyzstan (373 điểm) và hạng ba là ca sĩ Dana Al Meer, người Quatar (369 điểm).﻿

Đức Phúc nhận lời mời từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia chương trình. ﻿

Đánh giá về thành tích này của Đức Phúc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( VHTTDL) Tạ Quang Đông chia sẻ: "Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới".

Video: Intervision

