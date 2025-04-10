Xem lại ảnh cưới sau 4 năm, người phụ nữ sốc khi thấy cặp đôi lạ

Nhớ lại câu chuyện 4 năm trước, Lin Xiaoya cho biết thời điểm đó cô vừa phát hiện mang thai, lại ốm nghén mệt mỏi nên chồng cô một mình đến studio nhận album cưới.

"Trước khi bàn giao album cho khách, nhân viên studio chỉ xem tên trên bìa rồi giục chồng tôi ký xác nhận. Khi tôi quay lại studio này phản ánh về việc nhầm lẫn 4 năm trước thì mới vỡ lẽ rằng, họ thuê một đơn vị khác thiết kế và in ấn album. Xưởng này đã để nhầm ảnh cưới của vợ chồng tôi với cặp đôi kia vì vóc dáng và kiểu tóc tương tự nhau", Lin Xiaoya kể.