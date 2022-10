Xem kéo co bằng xuồng ba lá, cười vỡ bụng!

Tuy nhiên, dù có kéo được đối phương nhưng nếu để xuồng của mình bị chìm thì cũng không được.

Nói về xuồng ba lá, đây là phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân sông nước Cà Mau.

Theo người dân nơi đây, xuồng ba lá có đủ các hạng: nhỏ nhất là be bảy, rồi đếm dần lên tới be mười. Nhưng chưa hết, còn có be mười kèm, là kèm lên thêm trên hai bên be xuồng hai miếng ván nữa để tăng sức chở. Loại be mười kèm này ước có thể chở được trên dưới một tấn.