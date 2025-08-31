Xem diễu binh, diễu hành 2/9: Mẹo để điện thoại Android không hết pin giữa ngày

Xem diễu binh, diễu hành 2/9: Mẹo nhanh gọn để Android không còn lo hết pin giữa ngày

Khi đi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, điện thoại hết pin giữa chừng là nỗi lo không của riêng ai.

Hãy nói lời tạm biệt với nỗi lo hết pin – 12 mẹo sau sẽ giúp bạn tối ưu hóa thời lượng pin cho điện thoại Android. Có nhiều cách tiết kiệm pin khác nhau, nhưng có 12 cài đặt quan trọng bạn có thể thay đổi ngay để thấy hiệu quả tức thì.

Những thủ thuật này phù hợp với hầu hết mọi mẫu Android – từ Galaxy đời mới cho đến Google Pixel – mà không làm giảm trải nghiệm sử dụng.

Lưu ý: Tên gọi và vị trí cài đặt có thể khác nhau đôi chút tùy theo dòng máy.

1. Tắt màn hình luôn hiển thị (Always-on Display)

Đây là một trong những “sát thủ” ngốn pin lớn nhất. Dù hãng quảng cáo chỉ tiêu tốn 1–2% mỗi giờ, thực tế thường nhiều hơn. Việc liếc qua xem giờ trên bàn không đáng để đánh đổi.

Cách làm: Vào Cài đặt > Màn hình khóa (hoặc “Hiển thị”), tìm tùy chọn Always On Display và tắt đi.

2. Bật tính năng Adaptive Battery

Adaptive Battery giúp quản lý hiệu năng nền một cách thông minh, giảm bớt tiêu hao khi bạn chỉ thực hiện tác vụ nhẹ.

Cách làm: Vào Cài đặt > Pin > Tùy chọn thích ứng, bật Adaptive Battery.