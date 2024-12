Xem clip công an nổ súng đột kích trường gà ở vùng ven TPHCM

Lực lượng công an phục kích vào một trường gà ở vùng ven TPHCM và có nổ súng chỉ thiên để trấn áp. XEM CLIP: Hôm nay (17/12), Công an huyện Hóc Môn, TPHCM vẫn đang tạm giữ 29 người để lập hồ sơ xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Trước đó, sáng 15/12, lực lượng các đội nghiệp vụ Công an huyện Hóc Môn bất ngờ bao vây và đột kích một trường gà được tổ chức tại bãi đất trống ở ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm. Khi thấy bị động, các con bạc tháo chạy tán loạn nhưng các hướng đã bị bao vây. Một số đối tượng bị bắt giữ tại trường gà. Ảnh: CACC Tại hiện trường công an khống chế, bắt giữ 29 đối tượng cùng tiền mặt và tang vật liên quan. Công an xác định, 2 đối tượng gồm: Lê Văn Sáng (49 tuổi) và Nguyễn Văn Phú (33 tuổi, cùng ngụ ở địa phương) là những người tổ chức và làm trọng tài tại trường gà.