Xe tuần tra không người lái đầu tiên tại Mỹ

Policing Lab không tiết lộ quá nhiều thông tin về PUG nhưng cho biết chiếc xe được phát triển trên nền tảng của Ford Police Interceptor Utility. Đây là phiên bản Ford Explorer dành cho cảnh sát, sử dụng động cơ hybrid 3.3L mạnh 318 mã lực hoặc tùy chọn máy xăng EcoBoost 3.0L công suất 400 mã lực.

Xe được tích hợp công nghệ lái tự động của Perrone Robotics, đem đến khả năng tự di chuyển tuần tra tại các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Nhờ đó, PUG có thể đóng vai trò như một biện pháp răn đe hiện diện trực quan tại các điểm nóng.

Đáng chú ý, PUG còn là phương tiện giám sát di động khi được trang bị hệ thống camera đa hướng, cảm biến ảnh nhiệt, đầu đọc biển số và bệ phóng drone. Hệ thống thiết bị này cho phép xe cung cấp dữ liệu thời gian thực tới cơ quan chức năng, phát hiện biển số bị truy nã hoặc xe bị đánh cắp, đồng thời cảnh báo và gọi hỗ trợ cho cảnh sát gần nhất.

Trong giai đoạn đầu, PUG sẽ được thử nghiệm tại các sự kiện công cộng ở khu vực Miami-Dade dưới sự giám sát của cảnh sát trưởng. Tại đây, đội ngũ sẽ thu thập ý kiến phản hồi từ người dân trước khi xem xét triển khai rộng rãi.

Chương trình thử nghiệm kéo dài một năm, tập trung đánh giá hiệu quả ở các tiêu chí như rút ngắn thời gian phản ứng, tăng tính răn đe, cải thiện an toàn cho cảnh sát và củng cố niềm tin cộng đồng.