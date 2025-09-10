Xe Toyota Camry bị thuỷ kích vỡ tan máy, gara báo giá 200 triệu vẫn chưa 'xuôi'

Những ngày vừa qua, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc chìm trong mưa lớn do ảnh hưởng của bão, khiến hàng loạt tuyến phố biến thành sông. Trong dòng nước ngập sâu ấy, không ít ô tô cố “liều mình” vượt qua, để rồi chết máy giữa đường, hư hỏng nặng. Nhiều trường hợp còn bị thuỷ kích, chi phí khắc phục từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Cố khởi động, 'đi' ngay gần nửa chiếc xế hộp

Ngày 7/10, gara của kỹ sư Lê Hồng Đại (Đan Phượng, Hà Nội) tiếp nhận một "ca bệnh" hy hữu khi chiếc Toyota Camry đời 2017 bị hư hỏng rất nặng. Nguyên nhân ban đầu do lỗi sơ đẳng và thiếu kinh nghiệm khi đi vào vùng ngập nước của chủ xe.

Chủ xe - anh H. (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại rằng, vào buổi sáng ngày 7/10 khi đang đi làm qua đoạn đường ngập, chiếc Toyota Camry của anh bất ngờ chết máy.

Nghĩ rằng nước chỉ vào ít, anh cố khởi động lại nhiều lần để nhanh chóng thoát khỏi khúc ngập, nhưng càng đề, động cơ càng lịm đi cho đến khi không còn phản ứng. Biết không thể khởi động được, anh H. phải nhờ người đi đường cùng đẩy xe lên vị trí cao ráo rồi gọi điện "cầu cứu".

Khi chiếc Camry được kéo đến gara, kỹ sư Đại nhận định xe của anh H. đã bị thuỷ kích, nhiều bộ phận có dấu hiệu hư hỏng, buộc phải hạ máy.