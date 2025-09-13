Xe thể thao Yamaha R15 2025 ra mắt, giá chỉ từ 50 triệu, đối đầu Honda Hornet

Quyết định giữ nguyên động cơ 155cc cho thấy sự tự tin của Yamaha vào một trong những động cơ tốt nhất trong phân khúc, mang lại sự cân bằng mạnh mẽ giữa hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và dễ điều khiển.

Xe vẫn duy trì nhiều công nghệ vốn là điểm mạnh trong phân khúc như kiểm soát lực kéo TCS, phanh ABS hai kênh, phuộc trước hành trình ngược USD, giảm sóc đơn monoshock phía sau, sang số nhanh trên một số phiên bản nhất định.

Các phiên bản cao cấp hơn còn được trang bị cụm đồng hồ TFT kỹ thuật số hoàn toàn mới cho phép hỗ trợ thông báo tin nhắn, cuộc gọi, định vị và theo dõi dữ liệu xe qua ứng dụng Y-Connect. Những tính năng này giúp R15 vượt trội hơn nhiều đối thủ cùng tầm giá.