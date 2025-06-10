Xe taxi công nghệ tông tử vong người đi xe máy rồi lao vào tiệm tạp hóa ở TPHCM

06/10/2025 12:54

Xe taxi công nghệ đang di chuyển trên đường ở TPHCM thì bất ngờ mất lái, chạy qua phía đối diện tông trúng xe máy rồi lao vào cửa hàng tạp hóa.

Sáng nay (6/10), Công an phường Phú Lợi, TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe taxi công nghệ khiến một người tử vong.

tai nan 2 1007.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, xe taxi công nghệ di chuyển trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng về phường Bình Dương (TPHCM). Khi đến đoạn thuộc phường Phú Lợi thì bất ngờ mất lái, lao nhanh ngược chiều qua phần đường đối diện.

Tiếp đó, chiếc xe bất ngờ tông trúng một xe máy do người đàn ông điều khiển, sau đó lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường.

Sự việc khiến người đi xe máy tử vong tại hiện trường, tài xế taxi cùng hành khách trên xe bị thương, được đưa đi cấp cứu sau đó.

Tại hiện trường, xe taxi nằm gọn trong cửa hàng tạp hóa, hư hỏng nặng, nhiều vật dụng của các nạn nhân rơi trên mặt đường.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/xe-taxi-cong-nghe-tong-tu-vong-nguoi-di-xe-may-roi-lao-vao-tiem-tap-hoa-o-tphcm-2449588.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/xe-taxi-cong-nghe-tong-tu-vong-nguoi-di-xe-may-roi-lao-vao-tiem-tap-hoa-o-tphcm-2449588.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Xe taxi công nghệ tông tử vong người đi xe máy rồi lao vào tiệm tạp hóa ở TPHCM
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO