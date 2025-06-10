Xe taxi công nghệ tông tử vong người đi xe máy rồi lao vào tiệm tạp hóa ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, xe taxi công nghệ di chuyển trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng về phường Bình Dương (TPHCM). Khi đến đoạn thuộc phường Phú Lợi thì bất ngờ mất lái, lao nhanh ngược chiều qua phần đường đối diện.

Tiếp đó, chiếc xe bất ngờ tông trúng một xe máy do người đàn ông điều khiển, sau đó lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường.

Sự việc khiến người đi xe máy tử vong tại hiện trường, tài xế taxi cùng hành khách trên xe bị thương, được đưa đi cấp cứu sau đó.

Tại hiện trường, xe taxi nằm gọn trong cửa hàng tạp hóa, hư hỏng nặng, nhiều vật dụng của các nạn nhân rơi trên mặt đường.