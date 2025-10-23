Xe tăng Type 100 nặng 50 tấn với ‘bộ não số’ làm lu mờ T-14 Armata Nga, M1 Abrams Mỹ

Trình làng đầy ấn tượng tại Lễ duyệt binh 3/9, Type 100, dòng xe tăng chủ lực thế hệ mới của Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt trong tác chiến hiện đại với triết lý tác chiến số.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống cảm biến tiên tiến và khả năng chiến đấu ngoài tầm nhìn (BVR), Type 100 không chỉ là cỗ máy chiến đấu, mà còn là trung tâm chỉ huy di động trên chiến trường tương lai.

Hãy cùng khám phá công nghệ đột phá và thông số kỹ thuật của siêu tăng này.