Xe tăng T-90S Bhishma pháo 125mm, công nghệ ‘mắt nhiệt’, giáp nổ phản ứng thông minh ‘thống trị chiến trường'

Đến nay, Quân đội Ấn Độ sở hữu hơn 1.100 chiếc, trong đó phiên bản Bhishma Mk-3 mới nhất đạt mức nội địa hóa lên đến 83%, bao gồm động cơ sản xuất 100% trong nước.

Với tổng trọng lượng khoảng 46,5 tấn, Bhishma kế thừa thiết kế từ dòng T-72 huyền thoại nhưng được nâng cấp toàn diện về hỏa lực, cơ động và bảo vệ, phù hợp với địa hình đa dạng của Ấn Độ.

Xe tăng chủ lực (MBT) T-90S Bhishma là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa Nga và Ấn Độ, được sản xuất theo giấy phép tại Nhà máy Xe cơ giới nặng (HVF) ở Avadi từ năm 2004.

Liệu những "chiến binh thép" này có phải là chìa khóa giúp Ấn Độ dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ xe tăng và biến Quân đội Ấn Độ thành ‘vua chiến trường’ châu Á?

Trong bối cảnh cuộc tập trận Indra-2025 Nga-Ấn Độ đang diễn ra tại thao trường Mahajan, Ấn Độ, những cỗ máy thép khổng lồ T-90S "Bhishma" – được đặt tên theo vị anh hùng bất tử trong sử thi Mahabharata – đang chứng tỏ sức mạnh vượt trội với công nghệ giáp phản ứng nổ Kontakt-5 và hệ thống ngắm bắn nhiệt Catherine-FC.

Về hệ thống hỏa lực, trái tim của Bhishma là pháo chính 2A46M 125mm nòng trơn, có khả năng bắn đa dạng đạn dược như HE (nổ mạnh), HEAT (nhiệt áp), APFSDS (xuyên giáp động năng) và thậm chí tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) qua nòng pháo.

Tốc độ bắn đạt 8-10 phát/phút nhờ hệ thống nạp đạn tự động, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2km.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực tích hợp (FCS) Kalina – phiên bản nâng cấp – kết hợp với kính ngắm nhiệt Catherine-FC do Thales (Pháp) sản xuất, cho phép hoạt động ngày/đêm với độ phân giải cao, phát hiện mục tiêu ở 5km và theo dõi chính xác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Điều này biến Bhishma thành "thợ săn" hiệu quả chống lại xe tăng đối phương như T-80UD của Pakistan.

Công nghệ động lực và cơ động là điểm mạnh nổi bật, giúp Bhishma duy trì tốc độ tối đa 60km/h trên đường nhựa và 45km/h địa hình gồ ghề, với tầm hoạt động 550km (có thể mở rộng lên 650km nhờ bình xăng ngoài).

Động cơ diesel V-92S2 công suất 1.000 mã lực (từ 840 mã lực ở phiên bản đầu) mang lại tỷ lệ công suất/trọng lượng 21,6 mã lực/tấn, cho phép vượt chướng ngại vật cao 0,85m và hào rộng 2,8m.