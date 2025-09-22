Xe tăng T-90MS với pháo 125mm, giáp phản ứng nổ, công nghệ chống drone, xoay chuyển chiến trường Ukraine

Bài viết sẽ phân tích công nghệ cốt lõi của xe tăng T-90MS dựa trên các nguồn rianovosti, defence-blog.com, militarnyi.com, united24media.com, từ đặc điểm kỹ thuật công nghệ đến ứng dụng thực chiến…

Được thiết kế dựa trên nền tảng xe tăng T-72 thời Liên Xô, xe tăng T-90MS không chỉ đại diện cho nỗ lực nâng cấp công nghệ xe tăng của Nga mà còn phản ánh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về phương tiện bọc thép trong kho vũ khí của nước này.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài, xe tăng T-90MS - một phiên bản xuất khẩu hiện đại hóa của dòng xe tăng T-90, góp mặt tại triển lãm quốc phòng - đã trở thành tâm điểm chú ý khi Nga quyết định triển khai đến tiền tuyến.

Với pháo 125mm, giáp phản ứng nổ và hệ thống chống drone tiên tiến, liệu ‘quái thú’ này có đủ sức xoay chuyển cục diện chiến trường Ukraine? Khám phá công nghệ đỉnh cao và những thách thức của T-90MS trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khốc liệt.

Trong bối cảnh thiếu hụt xe tăng nghiêm trọng, Nga bất ngờ điều mẫu xe tăng T-90MS từ triển lãm quốc phòng Dubai đến chiến trường Ukraine.

Xe tăng T-90MS được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế IDEX 2025 ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), từ ngày 17-21/2/2025.

Mẫu xe triển lãm này ban đầu được sơn ngụy trang sa mạc để phù hợp với chủ đề triển lãm, nhưng sau đó đã được sơn lại màu xanh quân sự tiêu chuẩn và giao cho lực lượng Nga để sử dụng ở Ukraine.

Nhà sản xuất Uralvagonzavod (thuộc Tập đoàn Rostec) xác nhận rằng xe đã được điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế từ ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’, và được triển khai gần như nguyên trạng từ triển lãm, chỉ thay đổi màu sắc.

Việc sử dụng mẫu triển lãm - thường dành cho khách hàng nước ngoài - là dấu hiệu rõ nét cho thấy Nga đang gặp khó khăn về nguồn cung xe tăng, với các báo cáo từ các nhóm tình báo nguồn mở (OSINT) cho biết Nga đã mất ít nhất 100 xe tăng và hơn 200 xe bọc thép trên mặt trận Pokrovsk trong 6 tháng qua.

Hơn nữa, ít nhất 123 xe tăng T-90M (phiên bản nội địa tương tự) đã bị phá hủy kể từ khi Nga thực hiện ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ tại Ukraine vào tháng 2/2022, chiếm gần một phần ba số lượng sản xuất mới.

Phiên bản xuất khẩu của xe tăng T-90MS tại triển lãm IDEX 2025 ở UAE. Ảnh: RIA Novosti/Kirill Zykov

Đặc điểm kỹ thuật và công nghệ nổi bật

Xe tăng T-90MS là phiên bản nâng cấp sâu của T-90, tập trung vào việc cải thiện khả năng sống sót, hỏa lực và hệ thống điều khiển.