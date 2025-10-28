Xe tăng K1 'quái vật thép' 50 tấn, pháo 120mm, tốc độ 65km/h, tăng tốc từ 0-32km/h chỉ trong 9,4s

Xe tăng K1 không chỉ là cỗ máy thép khổng lồ mà còn là minh chứng sống động cho hành trình chinh phục công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc, từ bản sao M1 Abrams đến biểu tượng tự chủ chiến lược.

Với khả năng cơ động vượt địa hình đồi núi, hỏa lực chính xác và các nâng cấp liên tục chống chịu drone hiện đại, xe tăng K1 vẫn là ‘lá chắn sống’ của hơn 1.000 chiếc trong biên đội thiết giáp, sẵn sàng đối đầu mọi thách thức.

Hãy khám phá hành trình công nghệ và sức mạnh đằng sau ‘người khổng lồ’ này, nơi mỗi chi tiết đều là bài học về sự kiên cường và đổi mới.