Xe tăng bánh lốp Type 16 MCV với pháo 105mm, tốc độ 100 km/h, công nghệ đỉnh cao

Giới thiệu về xe tăng bánh lốp Type 16 MCV (Maneuver Combat Vehicle)

Type 16 MCV là xe tăng bánh lốp do Mitsubishi Heavy Industries (MHI) phát triển cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF).

Ra mắt năm 2016, Type 16 MCV được thiết kế để thay thế các xe tăng lỗi thời như Type 74, đáp ứng nhu cầu về một phương tiện cơ động cao, phù hợp với địa hình đa dạng của Nhật Bản, đặc biệt là các đảo nhỏ và khu vực đô thị.

Với trọng lượng 26 tấn, tốc độ tối đa 100 km/h, và pháo chính 105mm tương thích chuẩn NATO, Type 16 MCV là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, hỏa lực, và khả năng triển khai linh hoạt.

Xe tăng bánh lốp Type 16 MCV Nhật Bản. Ảnh: armoredwarfare.com

Công nghệ pháo 105mm chuẩn NATO

Trái tim của Type 16 MCV là pháo nòng trơn 105mm L/52, do Japan Steel Works (JSW) sản xuất, dựa trên thiết kế L7A1 nổi tiếng của NATO. Pháo này có thể bắn nhiều loại đạn chuẩn NATO, bao gồm: