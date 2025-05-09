Xe tải tông sập trạm thu phí, đè bẹp xe cảnh sát ven đường

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 28/8 tại quận Cekmekoy (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Chiếc xe tải đã lao nhanh qua trạm thu phí Huseyinli nhưng mất lái khiến một góc cabin của trạm bị kéo sập. Sau đó, chiếc "xe điên" này còn nhao sang bên phải và tông trúng một xe tuần tra của cảnh sát đang đậu ven đường.