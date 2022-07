Xe tải tông 3 ô tô dừng đèn đỏ, xe con văng lên dải phân cách

Các phương tiện đang dừng chờ đèn bị va chạm gồm xe khách BKS 47B-026.97 do tài xế Lê Hữu Nghĩa (SN 1972, trú tại Đắc Lắc) điều khiển, xe ô tô con BKS 37A-359.42 do tài xế Nguyễn Viết Ngọc (SN 1987, trú tại Nghệ An) và xe ô tô tải BKS 37H-027.53 do tài xế Trương Văn An (SN 1996, trú tại Nghệ An) điều khiển.

Nhiều phương tiện hỏng hóc nặng (ảnh N.GK)