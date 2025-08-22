Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò, 1 hộ dân nhận bồi thường 160 triệu đồng

Tại chỗ, chủ xe đã thỏa thuận đền bù cho người dân. Cụ thể, hộ ông R.C.R. có 11 con bò chết, nhận bồi thường 160 triệu đồng; hộ ông R.C.M. mất 6 con bò, được bồi thường 140 triệu đồng; hộ ông R.C.N. có 1 con bò nhỏ chết, nhận 5 triệu đồng.

Ông Rơ Châm Phenh – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Phí – cho biết, đến gần 22h cùng ngày, toàn bộ số bò chết đã được các hộ dân bán hết để giảm thiểu thiệt hại.