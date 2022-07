Xe tải "lùa" 3 ô tô đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ

Trưa 18/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên địa bàn.

Khi tới khu vực ngã 3 giao với đường Nguyễn Nghiễm, đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, xe tải xảy ra va chạm với 3 phương tiện khác đang dừng chờ đèn đỏ, gồm xe khách BKS 47B-026.97, do tài xế Lê Hữu Nghĩa (SN 1972, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển; ô tô con BKS 37A-359.42, do tài xế Nguyễn Viết Ngọc (SN 1987, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển và ô tô tải 37H-027.53, do tài xế Trương Văn An (SN 1996, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển.