Xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương

Thông tin nhanh tại hiện trường, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17-9 tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải 37C-58763 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 9, bất ngờ mất lái lao vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo). Khu chợ này trong sáng nay có nhiều người đang tập trung buôn bán.