Xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương

17/09/2025 09:35

Ít nhất 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải lao vào một ngôi chợ ở Quảng Trị.

Thông tin nhanh tại hiện trường, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17-9 tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải 37C-58763 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 9, bất ngờ mất lái lao vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo). Khu chợ này trong sáng nay có nhiều người đang tập trung buôn bán.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, trong khi đó 3 người khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo một số người dân, thời điểm trên xe tải lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo. Nhiều người nghe tiếng nổ lớn rồi sau đó xe tải lao vào khu vực chợ gây nên vụ tai nạn nêu trên.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, hỗ trợ người bị nạn.

