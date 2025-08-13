Chiếc xe tải này đã hoàn thành chuyến đi thử nghiệm từ St. Petersburg đến Kazan, dài 1.600km và chạy trên 3 làn đường cao tốc là M-11, A-113 và M-12. Thông thường, hành trình này mất khoảng 58 giờ do tài xế phải tuân thủ chế độ làm việc và nghỉ ngơi. Nhờ vận hành liên tục ở chế độ tự hành, thời gian đã được rút ngắn gần 2,5 lần.

Xe tải không người lái của Nga lần đầu chinh phục hành trình 1.600km trong 24 giờ

Chiếc xe tải sử dụng hệ thống thị giác máy tính hiện đại, có khả năng phát hiện phương tiện xung quanh, chướng ngại vật và xác định số làn đường ở cả hai chiều. Dù không cần tài xế điều khiển, trong chuyến thử nghiệm vẫn có các kỹ sư ngồi trên cabin để giám sát, thay ca và xử lý khi cần thiết.

Kết quả này chứng minh tiềm năng của công nghệ vận tải tự hành trong việc nâng cao hiệu quả logistics, giảm chi phí và thời gian giao hàng đường dài. Từ tháng 4/2025, tuyến A-113 đã cho phép xe tải hoạt động hoàn toàn ở chế độ không người lái; trên tuyến M-11, công nghệ này được áp dụng từ năm 2023, mở ra hướng phát triển mới cho ngành vận tải Nga.