Xe tải băng qua đường ngang bị tàu hỏa đâm, kéo lê hàng chục mét

29/09/2025 09:10
BRAZIL – Một tài xế xe tải không chú ý quan sát khi băng qua đường ngang đã bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng chục mét trên đường ray.

