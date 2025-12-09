Xe SUV sang Land Rover Defender giá chục tỷ bị dùng chở chất thải gây sốt mạng

Việc một chiếc SUV hạng sang giá đắt đỏ được dùng để chở cả chất thải súc vật ở nông thôn khiến nhiều người bất ngờ và thích thú.

Tại Ấn Độ, Land Rover Defender có giá khởi điểm từ 1,05 crore và cao nhất 2,79 crore rupiah (tương đương khoảng 3 tỷ đến hơn 8 tỷ đồng). Xe có ba cấu hình: bản 90 (3 cửa), bản 110 (5 cửa) và bản 130 (dài nhất). Tùy chọn động cơ khá đa dạng, gồm xăng, dầu, hybrid và mạnh nhất là bản V8.

(Theo Cartoq)