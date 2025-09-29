Xe SUV sang Land Cruiser Prado 1993 độ Mercedes-AMG G63 giá lên tới 800 triệu

Bên trong xe, không còn là nội thất thô sơ như hơn 30 năm trước, chiếc xe nay sở hữu khoang cabin nâng cấp toàn diện. Hệ thống ghế bọc da cam nổi bật, với băng 2 và băng 3 lấy từ Lexus LX570. Taplo và nhiều chi tiết nội thất được phủ sơn caro carbon tinh xảo. Xe trang bị màn hình trung tâm T’EYES 4G – 64G, đi kèm 2 màn hình gối Android cho hàng ghế sau.

Dù được nâng cấp mạnh về thẩm mỹ và tiện nghi, chiếc Prado 1993 này vẫn bảo toàn giá trị cốt lõi: sự tin cậy và khả năng vận hành bền bỉ của Toyota. Dưới nắp capo, xe vẫn giữ nguyên động cơ diesel 2.8L (2779 cm³), hộp số sàn 5 cấp, dẫn động 2 cầu. Đây là khối động cơ vốn nổi tiếng về độ bền, tiết kiệm nhiên liệu và dễ sửa chữa, một trong những yếu tố giúp Land Cruiser được ưa chuộng trên toàn cầu.

Ra mắt lần đầu năm 1984, Toyota Land Cruiser Prado thuộc dòng Land Cruiser, biểu tượng SUV địa hình của Nhật Bản. Thế hệ LJ70/79, trong đó có bản 1993 này, là bước đệm quan trọng giúp Prado chinh phục thị trường toàn cầu, nổi bật nhờ khung gầm chắc chắn, động cơ diesel mạnh mẽ và khả năng off-road vượt trội.

