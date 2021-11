Xe siêu trường chở thiết bị điện gió hư giữa đèo, giao thông ùn tắc

Your browser does not support the audio element.

Chiều 17/11, thông tin từ Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Chi cục Đường bộ III.5 để xử lý, giải tỏa ách tắc tại khu vực đèo Phượng Hoàng trên Quốc lộ 26 đoạn qua địa phận huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) sau sự cố xe chở thiết bị điện gió bị hư, nằm kẹt tại đèo này.