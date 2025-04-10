Xe sang Rolls-Royce 40 tỷ của đại gia Hà Nội từng bị Hyundai Kona đâm giờ ra sao

Những vụ va chạm giữa Rolls-Royce và xe phổ thông thường gây chú ý lớn bởi sự chênh lệch quá rõ về giá trị hai loại xe. Dù nguyên nhân tai nạn có thể xuất phát từ phía nào, hậu quả tài chính thường rất nặng nề do chi phí sửa Rolls-Royce có thể lên tới hàng tỷ đồng. Nhiều vụ việc cho thấy, chỉ một va quệt nhỏ đủ khiến người liên quan phải bồi thường số tiền vượt xa giá trị chiếc xe họ đang đi.

Mới đây, hình ảnh chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh xuất hiện tại phố Lê Phụng Hiểu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến giới yêu xe không khỏi bất ngờ. Đây là chiếc Ghost thế hệ mới, từng bị chiếc Hyundai Kona đâm vào thân xe hồi tháng 9 năm 2024 trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội).