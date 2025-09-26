Xe sang Range Rover mới mua 3 tháng gặp nạn lao thẳng xuống hồ sâu

26/09/2025 07:17

Một chiếc Range Rover Autobiography LWB trị giá 4,3 crore (hơn 12 tỷ đồng), mới được bàn giao cách đây chưa đầy 3 tháng, đã bất ngờ gặp nạn và chìm dưới lòng hồ chứa tại bang Maharashtra, Ấn Độ.

Đoạn clip ghi lại cảnh xe được cần cẩu trục vớt lên bờ hiện đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người hiếu kỳ chứng kiến.

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra gần đập Kashyapi ở thành phố Nashik. Chiếc SUV hạng sang màu đồng Lantau Bronze với biển số VIP “MH 15 KG 2345” hoàn toàn chìm trong nước trước khi được đưa lên. Thông tin ban đầu cho biết sự cố này có thể đã gây thương vong, tuy nhiên số người có mặt trong xe tại thời điểm xảy ra tai nạn hiện vẫn chưa được xác nhận.

Cảnh trục vớt xe sang Range Rover mới mua 3 tháng gặp nạn lao thẳng xuống đập sâu. 

Chủ nhân chiếc Range Rover là Yashraj Patil, cháu trai của Nghị sĩ Udayanraje Bhosale – hậu duệ đời thứ 13 của hoàng tộc Chhatrapati Shivaji Maharaj. Hình ảnh Yashraj Patil nhận xe cách đây 3 tháng cũng từng được chia sẻ rộng rãi, cho thấy mẫu SUV này nằm trong bộ sưu tập phương tiện mang chung biển số “2345” của gia đình.

Range Rover Autobiography LWB là một trong những dòng SUV sang trọng bậc nhất tại thị trường Ấn Độ. Xe trang bị động cơ hybrid xăng 3.0L, sản sinh 454 mã lực và mô-men xoắn 660 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Giá lăn bánh tại Nashik khoảng 4,3 crore, tương đương hơn 12 tỷ đồng.

Sự cố bất ngờ này không chỉ gây tiếc nuối cho chủ xe mà còn khiến nhiều người bàn luận sôi nổi về sự an toàn trong vận hành cũng như những rủi ro khó lường khi điều khiển siêu SUV trong mùa mưa ở Ấn Độ.

