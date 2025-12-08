Xe sang Porsche rỉ sét vẫn được chào bán giá gần 13 tỷ đồng

Chiếc xe thể thao cổ điển này được mua mới vào năm 1955 và chỉ thuộc sở hữu của một gia đình duy nhất từ đó đến nay. Sau khi chạy được 62.000 dặm (gần 100.000km) trong vòng bảy năm, chiếc xe được cất giữ tại một nhà kho thuộc bang Ohio, Mỹ.

Gần đây, một chuyên gia xe cổ đã nhận được thông tin về sự tồn tại của chiếc xe, và ông khi tìm thấy, lớp sơn bạc đã bong tróc hoàn toàn.