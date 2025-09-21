Xe sang một thời, nay rẻ hơn cả VinFast VF3: BMW X6 bán giá chỉ 280 triệu

Là mẫu xe tạo nên luồng gió mới trong phân khúc SUV gầm cao, BMW X6 từng được nhiều đại gia Việt săn đón thời điểm vừa mở bán tại thị trường Mỹ vào năm 2008. Chỉ 1 tháng sau khi bán tại Mỹ, chiếc xe đầu tiên được nhập khẩu qua đơn vị tư nhân về nước ta, trước khi đại lý phân phối chính hãng bắt đầu bán X6 trong nước.

Ảnh: Việt Trường

Mới đây, một chiếc BMW X6 rao bán với giá rất rẻ trên hội nhóm chuyên về xe Đức cũ khiến giới chơi xe không khỏi giật mình. Tuy không chia sẻ “ODO” của xe nhưng người bán cho biết, xe thuộc đời 2009, trang bị động cơ 3.0 và giá bán là 280 triệu đồng. Bên dưới bài viết, không ít người cảm thấy khó tin với giá trị chiếc xe sang này.