Xe sang Mercedes xả hàng tồn, giảm giá cả tỷ đồng tại Việt Nam

Chưa dừng lại ở đó, khi cộng thêm các chính sách ưu đãi riêng của đại lý, giá bán thực tế của mẫu xe này tiếp tục giảm sâu xuống mức 4,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, một đại lý tại Hà Nội còn chào bán chiếc Mercedes-AMG GT 53 với giá chỉ 3,888 tỷ đồng.

Giới tư vấn bán hàng của Mercedes-Benz Việt Nam đang đồng loạt chào bán mẫu xe thể thao AMG GT 53 4Matic+ với mức giảm giá lớn. Với ưu đãi từ hãng, giá niêm yết của xe được điều chỉnh từ 6 tỷ đồng xuống còn 4,799 tỷ đồng.

Đây là mức giá thấp nhất của Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2020. Có thời điểm, giá niêm yết của mẫu xe này chạm đỉnh 6,719 tỷ đồng. Khi so sánh với giá hiện tại, tổng mức giảm của AMG GT 53 4Matic+ đã lên tới khoảng 2,6-2,8 tỷ đồng, tùy từng đại lý.

Theo giới tư vấn bán hàng, lô xe Mercedes-AMG GT 53 được hưởng ưu đãi này đều là xe mới 100%, được sản xuất vào năm 2022 (VIN 2022). Mẫu xe thể thao này thực tế đã có bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2023, được hãng giới thiệu tại nhiều thị trường lớn nhưng chưa phân phối tại Việt Nam.

Trước AMG GT 53, các đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam cũng từng chào bán mẫu Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe VIN 2022 với mức ưu đãi lớn.