Xe sang giảm giá sập sàn chưa từng thấy, có mẫu xe điện hạ tới 800 triệu

Bước sang tháng 8/2025, trước bối cảnh hàng tồn kho còn nhiều, doanh số bán hàng sụt giảm đã buộc nhiều thương hiệu xe sang phải tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi, giảm giá sâu các dòng xe để kích cầu tiêu dùng, nhất là khi thời điểm tháng 7 Âm lịch (tháng Ngâu) đang cận kề.

Theo khảo sát của VietNamNet, từ giai đoạn cuối tháng 7, Audi Việt Nam đã hỗ trợ tài chính với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng dành cho 4 dòng xe, gồm A6, Q3, Q5 và Q7.

Audi Q7 đang được hỗ trợ giá lên tới 160 triệu đồng. Ảnh: Audi

Cụ thể, với dòng xe sedan hạng sang Audi A6 đang có giá niêm yết là 2,299 tỷ đồng, người mua sẽ được hỗ trợ lên tới 150 triệu đồng. Đối với các dòng xe SUV hạng sang, Audi Q5 (2,390-2,520 tỷ đồng) giảm sâu nhất tới 200 triệu đồng, Audi Q7 (3,540 tỷ đồng) được hỗ trợ giảm 160 triệu đồng, xe SUV Audi Q3 (1,890-2,060 tỷ đồng) giảm nhẹ nhất 30 triệu đồng.