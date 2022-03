Xe PCCC tông chết người phụ nữ đi xe máy ở Bình Dương

Nguồn tin của PV VietNamNet hôm nay (16/3) cho hay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông chết người liên quan đến phương tiện nghiệp vụ của lực lượng công an.

Trước đó, vào sáng ngày 5/3, Thượng úy Nguyễn Thành Tính (SN 1985, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe chữa cháy biển số xanh 61A-006.31 lưu thông trên đường 22 Tháng 12 theo hướng từ quốc lộ 13 về ngã 6 An Phú để tham gia thực tập phương án PCCC cho một doanh nghiệp.

Khi đến trước trạm xăng dầu Phước Huỳnh (thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì va chạm vào xe máy do chị Trần Thị Ngọc Sương (SN 1984, quê Bạc Liêu) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.