Xe ô tô ngập bùn đất tại Thái Nguyên cần xử lý thế nào?

Đợt mưa lớn kéo dài gây lũ quét và ngập úng tại Thái Nguyên mới đây đã để lại nhiều hậu quả, khiến hàng loạt xe ô tô bị ngập trong bùn nước nhiều ngày. Theo ghi nhận tại các gara sửa chữa trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ, số lượng xe kéo đi cứu hộ những ngày qua tăng đột biến.

Hàng loạt xe ô tô tại Thái Nguyên bị ngập trong bùn nước sau trận lũ quét vừa qua. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy nhiên, việc xử lý xe ô tô bị ngập bùn suốt 2-3 ngày như thế nào để không “hỏng thêm” là vấn đề đang khiến nhiều chủ xe lo lắng.

Các bước chủ xe cần xử lý sơ bộ trước khi được cứu hộ

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Phan Thanh Bình - Phó Giám đốc dịch vụ Hyundai Đông Đô (Hà Nội), cho biết xe ô tô ngập bùn khác hoàn toàn với xe chỉ ngập nước sạch thông thường vì bùn đất có thể xâm nhập sâu, gây hỏng từ hệ thống cơ khí đến điện tử. Do đó, đây là trường hợp hư hỏng phức tạp nhất trong các loại xe ngập nước.

“Nước bùn chứa nhiều tạp chất, khi xâm nhập vào động cơ hay hệ thống điện sẽ gây oxy hóa nhanh, kẹt chi tiết máy và chập mạch. Nếu xử lý sai cách, chi phí sửa chữa có thể tăng gấp 5–7 lần so với làm đúng quy trình”, anh Bình cho biết.