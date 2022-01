Xe mô tô kẹp 3 đổ dốc, 2 thanh niên tử vong

Your browser does not support the audio element.

Thông tin ban đầu, 12h ngày 1/1, tại đường dốc Suối Tiên, thuộc tổ 15, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Ba thanh niên gặp nạn được xác định là Ng.M.T. (28 tuổi), Ng.H.Q.A. (17 tuổi), V.N.H. (16 tuổi), cùng trú ở tổ 10, khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. Ba người này cùng đi trên xe mô tô BKS 77E1-332.55, chưa rõ người điều khiển.