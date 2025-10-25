Xe Mercedes GLC tại Thái Nguyên được tìm thấy dưới sông sau 2 tuần 'lạc trôi'

Sau nhiều ngày tìm kiếm từ trực tiếp đến tìm trên mạng xã hội, chiếc xe Mercedes‑Benz GLC 200 mang biển kiểm soát 20A-399.XX của gia đình chị Phạm Thị Thanh Ngân (ở Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã được tìm thấy.

Theo chia sẻ từ phía chủ xe, vào chiều ngày 24/10, xe đã được người dân phát hiện nằm tại một khúc sông Cầu thuộc phường Gia Sàng, cách vị trí đỗ xe ban đầu khoảng 8km. Qua thông tin được lan truyền trên mạng xã hội trước đó, người dân đã báo tin cho chủ xe và đến ngày 25/10, gia đình đã phối hợp để trục vớt chiếc xe lên bờ.

Trước đó, vào ngày 7/10, chiếc xế hộp được gia đình chị Ngân đỗ ở trên đê sông Cầu để tránh nước lũ, tuy nhiên nước dâng quá cao khiến chiếc xe bị trôi. Đến ngày 9/10, khi nước lũ đã rút, chủ xe ra đê sông Cầu thì không thấy xe ô tô đâu, chị Ngân cùng người thân tìm kiếm và còn đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn tìm lại được xe.