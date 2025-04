Xe Mercedes giá 5 tỷ của ca sĩ Duy Mạnh cháy 2 năm trước có phải do chuột cắn?

"Vì đám cháy rất to, suýt lan ra những xe khác và có nguy cơ cháy nổ nên phải gọi điện báo công an. Sau đó dập mãi mới hết cháy. Sợ xe để ở bãi có nguy cơ bùng cháy trở lại và lan ra những xe khác và cháy chung cư, công an đã kéo xe về bãi xe bên Công an TP Thủ Đức và niêm phong lại", nam ca sĩ viết.

Thời điểm này, anh đang đi diễn ở Đà Nẵng nên không có mặt ở nhà. Sau đó, công an đã gọi người nhà ca sĩ Duy Mạnh, bên bảo hiểm và đại diện hãng xe có mặt mở niêm phong và mở nắp ca pô để kiểm tra.

"Khi mở nắp ca pô thì bên trong cháy hoàn toàn đen sì. Trước mặt tất cả các bên làm chứng, bên công an có cắt một đoạn dây để về kiểm tra và xác định nguyên nhân cháy. Sau đó các bên có mặt đều xác nhận. Thời điểm này, công an cho biết "phải đợi Viện Khoa học hình sự có kết quả chính thức mới cho lấy xe về", ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ.

Chiếc xe sang được ca sĩ Duy Mạnh nhắc tới là Mercedes-Benz S450 L, từng nhiều lần được anh chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu, vụ cháy xe được ca sĩ Duy Mạnh nhắc tới trong bài đăng hôm nay xảy ra vào tối 15/2/2023 tại tầng hầm một chung cư ở TP Thủ Đức, TPHCM.