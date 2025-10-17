Xe máy xăng chững lại, xe máy điện tăng tốc trong 9 tháng đầu năm 2025

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số xe máy của VAMM đạt 621.732 xe trong quý III/2025, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm 2024, điều ngày phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng trước thông tin một số thành phố ở Việt Nam chuẩn bị triển khai hạn chế xe máy xăng lưu thông nội đô từ năm 2026.

Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm 2025, 5 hãng lớn thuộc VAMM gồm Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio đã bán ra thị trường Việt Nam khoảng 1,9 triệu xe, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các hãng này, hiện chỉ có Honda và Yamaha đang triển khai hoạt động kinh doanh liên quan đến xe máy điện, với mẫu ICON e: và CUV e: của Honda và Neo's của Yamaha. Như vậy, kết quả kinh doanh của VAMM gần như chỉ gồm các xe máy xăng.

Trái ngược với sự chững lại của xe xăng, xe máy điện lại đang tăng trưởng bùng nổ. Theo thống kê của Motorcycle Data trong 8 tháng đầu năm 2025, phân khúc xe điện hạng nhẹ (tương đương dưới 50cc) tăng gần 90%, còn nhóm xe điện có hiệu suất tương đương xe xăng trên 50cc tăng đến 197% trong 8 tháng đầu năm.

Các thương hiệu xe máy điện như VinFast (tăng trưởng 447%), Yadea, Dibao đang mở rộng nhanh mạng lưới, thu hút lượng lớn người dùng mới. Đặc biệt là VinFast khi liên tục triển khai các chương trình kích cầu người tiêu dùng trong thời gian vừa qua với mục tiêu đạt vị trí thứ hai về doanh số, chỉ sau Honda.

Theo nhận định của các chuyên gia, chính sách chuyển đổi xanh cùng xu hướng tiết kiệm chi phí vận hành đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình “điện hóa” thị trường hai bánh. Tuy vậy, sự phát triển của xe máy điện vẫn đang gặp thách thức về khả năng sạc điện tại thành phố, độ bền pin và hệ thống bảo dưỡng.

Các doanh nghiệp trong VAMM cho biết họ cần ít nhất 2–3 năm để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi, bao gồm cải tiến dây chuyền sản xuất và hợp tác với các nhà cung cấp pin, trạm sạc. Trong khi đó, năm 2025 được xem là bước đệm của thị trường xe máy điện tại Việt Nam, thói quen sử dụng xe xăng dần nhường chỗ cho xe điện với nhu cầu cao hơn và tăng trưởng doanh số chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ.