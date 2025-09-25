Xe máy Peugeot BB104 1963 chỉ còn 10 chiếc ở Việt Nam, giá đắt hơn cả SH Mode

Tất cả các chi tiết đều nguyên bản.

Với tuổi đời hơn 60 năm, lại vẫn giữ được vẻ nguyên bản, chiếc xe chính là “kho báu” đối với giới sưu tầm xe cổ tại Việt Nam, khi hiện nay ước tính chỉ có chưa đến 10 chiếc xuất hiện. Điều đó lý giải cho việc vì sao một chiếc xe cổ như vậy lại có giá còn cao hơn giá bán của mẫu xe tay ga "hot" Honda SH Mode hiện nay trên thị trường đang dao động từ 57 đến 63 triệu đồng.

Dòng moped Peugeot vốn xuất hiện từ trước Thế chiến II, với tên gọi BMA tại Pháp. Các mẫu đầu tiên là P50 (1932) và P53 (1939). Đến thập niên 1950, Peugeot moped trở thành cơn sốt toàn cầu nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, tiết kiệm và dễ sử dụng.

Đặc biệt, năm 1962, hãng cho ra mắt BB104, mẫu xe đánh dấu bước chuyển mình với thiết kế tinh giản hơn hẳn. Đến năm 1967, Peugeot tiếp tục phát triển dòng series 100 với các “hậu duệ” nổi tiếng như 102, 103, 104.