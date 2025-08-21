Xe máy ngã nhào giữa 'biển nước', người dân TPHCM chật vật đi làm sáng sớm

Khoảng 3h sáng nay (21/8), cơn mưa dồn dập trút xuống TPHCM kèm theo giông, sấm sét. Chỉ trong khoảng 30 phút, nhiều tuyến đường ở TPHCM đã ngập sâu như Song Hành, Nguyễn Văn Quá, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ...

Đường Phan Huy Ích (TPHCM) lênh láng nước ngập sâu hơn nửa mét. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngập nặng nhất là đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn. Tại đây, nước ngập hơn nửa mét, kéo dài gần 2km.

Theo quan sát, trên đường Phan Huy Ích nước dâng cao, cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo thành những con sóng lớn khi xe ô tô chạy qua, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại đây, nhiều phương tiện bị chết máy, nhiều người phải tấp vào lề đường, đứng chờ nước rút. Không ít người cố gắng vượt qua dòng nước, nhưng chỉ đi được một đoạn thì phải dắt bộ, thậm chí có người bị ngã nhào do vấp phải ổ gà, ổ voi.