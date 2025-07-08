Xe máy mới đổ bộ ồ ạt, thị trường 'nóng ran' trước mùa cao điểm

Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), các doanh nghiệp trong nước ước tính đã xuất xưởng khoảng 312.200 chiếc xe máy mới trong tháng 7 vừa qua.
Đây cũng là tháng có sản lượng xe máy xuất xưởng cao nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay. Số lượng này tăng 4,8% so với tháng trước (297.900 chiếc) và tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Cộng dồn trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng xe máy mới xuất xưởng tại Việt Nam ước đạt trên 1,878 triệu chiếc, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng xe mới tiếp tục đà tăng trưởng trong tháng 7 đã giúp cải thiện đáng kể nguồn cung của thị trường. Điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hãng và đại lý điều chỉnh giá bán theo hướng giảm nhằm kích cầu tiêu dùng trong dịp cao điểm mua sắm sắp tới.
Hiện, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam, có lượng sản xuất lớn, ước tính chiếm xấp xỉ 70% lượng xe máy bán ra, trong đó, một số hãng đã bắt đầu sản xuất các dòng xe máy điện như Honda, Yamaha...
Bên cạnh các thành viên kể trên, nhiều doanh nghiệp ngoài khối, đặc biệt trong lĩnh vực xe máy điện cũng đang tăng tốc đáng kể. Nổi bật nhất trong số này là VinFast với danh mục sản phẩm xe điện đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc người dùng từ bình dân đến cao cấp.
Ngoài ra, các thương hiệu như Pega, Yadea, DatBike hay Detech... cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.
Sự sôi động này không chỉ góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh tại Việt Nam, nhất là sau Chỉ thị 20/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.