Xe máy mới đổ bộ ồ ạt, thị trường 'nóng ran' trước mùa cao điểm

Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), các doanh nghiệp trong nước ước tính đã xuất xưởng khoảng 312.200 chiếc xe máy mới trong tháng 7 vừa qua.

Đây cũng là tháng có sản lượng xe máy xuất xưởng cao nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay. Số lượng này tăng 4,8% so với tháng trước (297.900 chiếc) và tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm 2024.