Xe máy đối đầu ô tô lúc sáng sớm, hai người thương vong

Hai nam thanh niên chở nhau đến TP Dĩ An (Bình Dương) để làm việc tại một bãi xe, gần tới nơi thì xảy ra va chạm trực diện với một ô tô đang rẽ trái làm một người tử vong, một người bị thương. Ngày 9/12, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy làm 2 người thương vong. Hơn 4h cùng ngày, anh Lê Thanh P. (23 tuổi) và anh Nguyễn Văn T. (21 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) chở nhau bằng xe máy biển số 53X8-6445 trên đường Nguyễn Tri Phương, theo hướng từ đường Lê Văn Tách đi đường Nguyễn An Ninh. Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn). Khi xe đến điểm giao với đường Ngô Thì Nhậm (phường Dĩ An, TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với ô tô biển số tỉnh Bình Dương chạy hướng ngược lại, đang rẽ trái vào đường Ngô Thì Nhậm. Cú tông trực diện làm anh P. lao đầu vào kính ô tô rồi ngã xuống đường tử vong tại chỗ, anh T. bị thương được đưa đi bệnh viện, hai phương tiện hư hỏng. Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Người thân cho biết hai nam thanh niên đang trên đường từ nhà ở TP Thủ Đức tới làm việc tại một bãi xe ở TP Dĩ An, gần đến nơi thì gặp tai nạn.