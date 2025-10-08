Xe máy điện 'lên ngôi', nỗi lo hàng trôi nổi len lỏi thị trường

Thời của xe máy điện đã đến

Theo số liệu mới được chuyên trang dữ liệu xe máy toàn cầu - MotorCycles Data công bố, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán xe máy hai bánh tại Việt Nam đạt 1,6 triệu xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các hãng xe máy đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Honda, Yamaha đều tăng trưởng về doanh số, mức tăng lần lượt là 6,2% và 20%.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ xe máy điện VinFast tăng 501%, tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe điện đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam. Xếp sau là thương hiệu xe Yadea (Trung Quốc) cũng đạt mức tăng trưởng 37,5%, rồi tới Dibao, Pega và nhiều thương hiệu khác.

Một báo cáo hồi quý IV/2024 của HSBC nhận định, xe máy điện sẽ tiên phong trong công cuộc phát triển xe điện của Việt Nam. So với ô tô điện, xe máy điện có giá vừa tầm hơn với độ tương đồng linh kiện cao hơn và đã có tỷ lệ sản xuất nội địa cao. Người tiêu dùng Việt Nam chuyển sang xe điện cũng sẽ quen thuộc với xe máy hơn, đây là một phương tiện phổ biến nhiều hơn hẳn ô tô vốn tương đối đắt tiền.

Trong quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam, HSBC cho rằng, thị phần xe máy của các doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu, vốn chủ yếu tập trung vào phân khúc phương tiện dùng động cơ đốt trong, sẽ giảm vì bị thay thế bởi các đơn vị trong nước thống lĩnh mảng xe máy điện.