Xe máy điện Honda WN7 2025 chính thức ra mắt với thiết kế thể thao ấn tượng

Honda WN7 lần đầu được giới thiệu dưới dạng concept EV Fun tại triển lãm EICMA 2024 ở Ý. Ở phiên bản thương mại vừa ra mắt, mẫu xe chính thức mang tên WN7 với ý nghĩa đặc biệt: chữ “W” lấy cảm hứng từ slogan “Be the Wind”, chữ “N” thể hiện kiểu dáng tối giản, còn số “7” đại diện cho công suất mà Honda định vị cho dòng mô tô điện này.

Thiết kế hiện đại và trang bị tiện ích

Honda WN7 được phát triển dựa trên ý tưởng mang lại sự gọn gàng, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét thể thao quen thuộc. WN7 trang bị màn hình TFT 5 inch với kết nối RoadSync, giao diện người dùng EV đặc biệt, đèn LED trước sau và gắp đơn (single-sided swingarm) cho bánh sau. Các chức năng hiển thị, điều khiển và nối mạng được thiết kế dành riêng cho trải nghiệm xe điện; xe cũng có các menu EV riêng để tối ưu hóa quyền lợi và thông tin cho người lái.

Honda WN7 trang bị màn hình TFT 5inch.

WN7 còn được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người dùng hiện đại. Xe sở hữu màn hình TFT màu hiển thị đầy đủ thông số vận hành, kết nối smartphone qua Bluetooth để nhận thông báo và dẫn đường. Ngoài ra, hệ thống phanh đĩa trước sau có ABS giúp tăng cường độ an toàn. WN7 còn hỗ trợ chế độ lái thông minh, tối ưu công suất và tiết kiệm năng lượng.

Động cơ điện mạnh mẽ

Ưu điểm lớn của Honda WN7 là khả năng sạc nhanh qua chuẩn CCS2 — xe có thể được “nạp điện nhanh” chỉ trong khoảng 30 phút. Đối với sạc tại nhà, xe hỗ trợ sạc 6 kVA sử dụng ổ sạc treo tường. Động cơ điện trung tâm đặt giữa khung (mid-mounted) làm mát bằng chất lỏng, công suất 18 kW, trọng lượng tổng thể khoảng 217 kg, xoay quanh hiệu suất tương đương xe mô tô đốt trong cỡ 600 cc. Mô-men xoắn 100 Nm giúp WN7 có sức kéo mạnh, tương đương dòng xe 1.000 cc đốt trong trong nhiều tình huống. Tầm hoạt động ước tính 130 km khi sạc đầy.

Honda WN7 có giá lăn bánh dự kiến tại Anh vào khoảng 12.999 Bảng (khoảng 460 triệu đồng). Xe được sản xuất trong năm 2025 và dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý châu Âu từ đầu năm 2026. Với thiết kế thể thao, hiệu suất ổn định và nhiều công nghệ hữu ích, Honda WN7 hứa hẹn trở thành mẫu mô tô điện phổ thông đáng chú ý.

Một số hình ảnh khác của Honda WN7: