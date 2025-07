Xe máy điện ‘giá nào cũng có’, hàng Trung Quốc rẻ nhưng người mua thờ ơ

Khảo sát tại một số điểm bán hàng tại Hà Nội cho thấy, xe máy điện phát triển bùng nổ, đa dạng về mẫu mã, thương hiệu cũng như phân khúc giá.

Xe máy điện có thể chia làm hai phân khúc giá chính: dưới 20 triệu đồng (xe phổ thông) và từ 20-40 triệu đồng (xe trung cấp). Thậm chí, một số mẫu xe máy điện có giá chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Anh N., một nhân viên bán hàng tại Hà Đông, cho biết, cửa hàng anh bán nhiều loại xe máy điện, giá từ 10-15 triệu đồng, phần lớn là thương hiệu Trung Quốc. Các mẫu xe ở phân khúc này thường có thiết kế nhỏ gọn, tốc độ tối đa dưới 50 km/h, phù hợp với học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị. Dòng xe điện giá rẻ thường sử dụng ắc quy chì thay vì pin Lithium-ion để giảm giá thành.

Khi được hỏi về chứng nhận an toàn, nhân viên N. cho hay các xe đều đạt chất lượng, có bảo hành nên khách hàng không phải lo lắng về vấn đề này. Cửa hàng cam kết bảo hành 3 năm cho động cơ, 1 năm cho ắc quy. So với thương hiệu trong nước, xe máy điện Trung Quốc thường bị đặt dấu hỏi về chất lượng do giá bán quá rẻ.