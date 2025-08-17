Xe máy cổ Lambretta hơn 60 năm tuổi: Hàng hiếm, giá khiến dân chơi choáng

Ra đời từ Ý cách đây hơn 65 năm, dòng xe Lambretta đã ngưng sản xuất từ lâu. Thế nhưng, sự hiện diện của chiếc TV175 vè bầu tại Hà Nội không chỉ đơn thuần là một phương tiện, mà là một biểu tượng cơ khí vượt thời gian. Anh Ngọc Đức (Hà Nội), chủ chiếc xe cho biết, xe có nguồn gốc hải quan chính ngạch từ Ý, được gìn giữ nguyên bản đến từng chi tiết, trở thành “tác phẩm” hiếm hoi mà ngay cả giới chơi xe cổ tại Việt Nam cũng khó lòng sở hữu.

Qua một loạt hình ảnh được anh Đức chia sẻ, chiếc xe gây ấn tượng bởi lớp sơn trắng- đỏ cổ điển đầy quyến rũ, hài hòa giữa sự sang trọng và mạnh mẽ. Phần đồng hồ công-tơ-mét trên tay lái hiển thị sắc nét, toát lên nét hoài cổ. Tay ga, tay phanh, từng đường mạ crôm đều được chăm chút tỉ mỉ.

Lambretta Series 2 V175 vè bầu sản xuất năm 1959.

Điểm nhấn phía sau xe là bánh dự phòng kèm giá đỡ và chiếc mũ bảo hiểm cùng thương hiệu Lambretta tạo nên sự đồng bộ, gợi nhớ phong cách scooter châu Âu thập niên 50- 60. Biển số đẹp 29-AC 922.99 càng làm tăng giá trị định danh cho “báu vật” này.

Theo chia sẻ của chủ xe, hiện tại ở Việt Nam số lượng xe Lambretta Series 2 TV175 chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Chiếc xe của anh Đức giữ tình trạng hoàn hảo- sắc nét từng chi tiết, trở thành “giấc mơ” với bất kỳ tay chơi scooter cổ nào.